مستشرق يتكلم عن شخصية السفير الروسي الراحل لدى القاهرة

تحدث الباحث البارز في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، الدكتور بوريس دولغوف، عن شخصية السفير الروسي الذي وافته المنية صباح اليوم في أحد مستشفيات القاهرة.

قال دولغوف لـ "سبوتنيك" في معرض حديثه عن الفقيد سيرغي كيربيتشنكو "لم أعرف كيربيتشنكو شخصيا، لكننا التقينا في عدة مناسبات، منها حضور وفد معهدنا إلى أحد المؤتمرات في القاهرة، وتميز كيربيتشنكو بدوره البارز في تعزيز العلاقات الروسية المصرية، وكذلك في استقرار الوضع في المنطقة، لقد كان دبلوماسيا موهوبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضاف دولغوف "مصر بلد مهم في الشرق الأوسط، وأن توكل لك شغل منصب سفير في تلك الدولة مهمة ليست بالسهلة،أستطيع القول بأن كيربيتشنكو جمع أبرز صفات الدبلوماسي الناجح، فكان مستشرقا ومحللا سياسيا رائعا، بالطبع فقدانه خساره كبيرة".

وكان مصدر في وزارة الخارجية الروسية، قد صرح اليوم الإثنين، بوفاة سفير روسيا الاتحادية، سيرغي كيربيتشينكو لدى جمهورية مصر العربية صباح اليوم في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز 68 عاما.

Посольство Российской Федерации в Арабской Республике Египет с глубоким прискорбием сообщает, что утром 2 сентября с.г. в Каире скончался Посол России в Египте С.В.Кирпиченко.

4-5 сентября с.г. в Посольстве России в Египте будет открыта Книга соболезнований. pic.twitter.com/sndfMU5A84 — RussianEmbassy EGYPT 🇷🇺 (@Rusembegypt) September 2, 2019

ومن الجدير ذكره، أن كيربيتشينكو، أصبح في أيلول/ سبتمبر 2011، سفيراً لروسيا لدى مصر، وفي نفس الوقت ممثلاً مفوضاً في جامعة الدول العربية. وقبل ذلك، ترأس البعثات الدبلوماسية الروسية في الإمارات العربية المتحدة وليبيا وسوريا.