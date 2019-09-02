الخارجية المصرية تعلق على وفاة سفير روسيا لدى القاهرة

أعربت الخارجية المصرية عن خالص العزاء في وفاة السفير الروسي لدى مصر، سيرغي كيربيتشينكو، الذي وافته المنية بأحد مستشفيات القاهرة اليوم الاثنين.

وذكر بيان صادر عن الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، "نعرب عن خالص تعازي وزارة الخارجية في وفاة السفير الروسي لدى مصر، سيرغي كيربيتشينكو، وذلك في المستشفى بالقاهرة اليوم، متمنيا أن يتغمد الله الفقيد برحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".

وتوفي السفير كيربيتشينكو، صباح اليوم في أحد مستشفيات القاهرة.

جدير بالذكر، أن كيربيتشينكو، أصبح في أيلول/ سبتمبر 2011 ، سفيرا لروسيا لدى مصر، وفي نفس الوقت ممثلا مفوضا في جامعة الدول العربية. وقبل ذلك، ترأس البعثات الدبلوماسية الروسية في الإمارات العربية