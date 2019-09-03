أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي كونستانتين تشوتشينكو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا والصين تعتزمان مضاعفة عدد الأحداث الإعلامية المشتركة بين البلدين.

فلاديفستوك - سبوتنيك. وقال تشوتشينكو في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي: إن "عدد المشاركين في التعاون الروسي الصيني في المجال الإعلامي ارتفع من 30 إلى 50، وهذا يعود للفعاليات السنوية (المتبادلة) بين البلدين".

وأضاف: "الآن هناك خطة لمضاعفة هذا العدد، وهناك برنامج من بين 120 حدثا مشتركا، وهذا يعود لعزمنا على إجراء سنوات من التعاون الرقمي في المجال الإعلامي".

هذا وسيعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس في فلاديفوستوك خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.