مشاورات روسية - كورية جنوبية في فلاديفوستوك

عقد نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، اليوم الثلاثاء، في فلاديفوستوك، مشاورات مع الممثل الخاص لوزارة خارجية كوريا الجنوبية حول قضايا السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، لي دو هون.

وجاء في بيان للخارجية الروسية: "نوقش الوضع حول شبه الجزيرة الكورية بالتفصيل. وجرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق المنتظم بين روسيا وجمهورية كوريا الجنوبية، فضلا عن جميع الأطراف الأخرى المعنية، من أجل التسوية المشتركة لمشاكل المنطقة بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

هذا وأطلقت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ القصيرة المدى في الأسابيع الأخيرة، احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وحيازة أسلحة جديدة.

وأدى إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ منذ اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على الحدود بين الكوريتين في حزيران / يونيو الماضي إلى تعقيد محاولة استئناف المحادثات بين المفاوضين الأميركيين والكوريين الشماليين بشأن مستقبل برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية الكورية الشمالية.