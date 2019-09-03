معرض الطيران يجلب المليارات لروسيا

ويُتوقع عقد صفقات كبيرة في أعقاب معرض الطيران الذي اختتم فعالياته في مدينة جوكوفسكي بريف العاصمة الروسية موسكو. وقال مدير عام شركة تصدير الأسلحة الروسية (روس أوبورون أكسبورت) في تصريحات صحفية إن أهم نتائج معرض "ماكس 2019" ستتمثل في عقد صفقات توريد الطائرات ووسائط الدفاع الجوي الروسية للدول الأجنبية. وأضاف أن تنفيذ ما تمت مناقشته خلال معرض "ماكس 2019" سيجلب مليارات الدولارات للمصانع العسكرية الروسية.

وكشف ألكسندر ميخييف، مدير عام شركة "روس أوبورون أكسبورت" أن الصادرات العسكرية الروسية بلغت منذ بداية العام الحالي أكثر من 8.5 مليارات دولار.

وعقدت شركة تصدير الأسلحة الروسية خلال معرض "ماكس 2019" أكثر من 200 جلسة محادثات مع مستوردي الأسلحة الروسية. وتم في هذا المعرض للمرة الأولى عرض مقاتلة "ميغ-35" ومقاتلة "سو-57" وطائرة النقل العسكرية "إيل-76إ دي-90أ أ" ومروحية النقل والقتال "مي-35إم" والنسخة المطوّرة من مروحية "مي-28إن أ" و"مي-17 شي". وسجل المعرض نموا كبيرا لاهتمام الأجانب بمقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57"، كما أشار إلى ذلك جهاز الإعلام التابع لشركة تصدير الأسلحة الروسية.