رد محتمل من روسيا كفيل بصد تهديدات "توماهوك"

ولم تعد الولايات المتحدة الأمريكية تلتزم بهذه الاتفاقية، واختبرت في 18 أغسطس/آب، سلاحا كهذا هو صاروخ جديد من نوع "توماهوك". وطالب الرئيس فلاديمير بوتين وزارتي الدفاع والخارجية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإبطال مفعول الإجراءات الأمريكية.

صواريخ "كاليبر" ترد على تهديدات أمريكا

وكشف الخبير العسكري الجنرال فلاديمير بوغاتيروف أن من حق روسيا أن ترد على الإجراءات الأمريكية بنشر صواريخها المحمولة بحرًا على مقربة من حدود الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" أن وزيري الدفاع الروسي والفنزويلي سيرغي شويغو وفلاديمير بادرينو لوبيس وقعا في 15 أغسطس، اتفاقية تبادل زيارات السفن العسكرية. وأشار الخبير بوغاتيروف إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن إمكانية دخول السفن العسكرية الروسية إلى موانئ فنزويلا للتزود بما يمكّنها من التوجه إلى شواطئ أمريكا الشمالية في مهمة قتالية.

وتملك روسيا الصواريخ المناسبة المعروفة باسم "كاليبر". وأكدت هذه الصواريخ كفاءتها حينما جرى استخدامها في سوريا ضد الإرهابيين في الفترة 2015 – 2017. وقصفت صواريخ "كاليبر" مواقع الإرهابيين في الأراضي السورية منطلقة من السفن والغواصات التي تبعد بأكثر من 2000 كيلومتر من المواقع المستهدفة.

جدير بالذكر أن جميع السفن والغواصات الروسية الجديدة تحمل صواريخ "كاليبر".

© Sputnik . Denis Abramov إطلاق صاروخ "كاليبر"

رد صاروخي سريع جدا

كما يمكن أن تستخدم روسيا صواريخ سريعة جدا تفوق سرعتها كثيرا سرعة الصوت مثل صاروخ "تسيركون"، للرد على تهديدات الأسلحة الأمريكية الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن صاروخ "تسيركون" يقدر على إصابة الأهداف الأرضية والبحرية على بعد يتجاوز ألف كيلومتر، منطلقا نحوها بسرعة تعادل تسعة أضعاف سرعة الصوت تقريبا.

وأشاد الجنرال بوغاتيروف، وهو رئيس سابق لإحدى دوائر وزارة الدفاع الروسية، بأهمية الاتفاقية التي تسمح للسفن العسكرية الروسية بدخول الموانئ الفنزويلية، وأشار إلى وجود اتفاقية تسهل دخول السفن العسكرية الروسية إلى موانئ نيكاراغوا، وهي الاتفاقية التي وقعتها روسيا ونيكاراغوا في عام 2015.

وليس مستبعدا أن توقع روسيا اتفاقية مماثلة مع كوبا أيضا لاسيما وإن كوبا أبدت الرغبة في مواصلة التعاون العسكري مع روسيا الذي بدأ في زمن الاتحاد السوفيتي.