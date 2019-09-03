Widgets Magazine
تسجيل
13:30 03 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    إطلاق صواريخ كاليبر

    رد محتمل من روسيا كفيل بصد تهديدات "توماهوك"

    وزارة الدفاع الروسية
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0

    يرى الخبراء العسكريون أن روسيا تملك ردا على محاولة الولايات المتحدة لإيجاد أسلحة تحظرها اتفاقية إزالة الصواريخ المتوسطة والأقل مدى.

    ولم تعد الولايات المتحدة الأمريكية تلتزم بهذه الاتفاقية، واختبرت في 18 أغسطس/آب، سلاحا كهذا هو صاروخ جديد من نوع "توماهوك". وطالب الرئيس فلاديمير بوتين وزارتي الدفاع والخارجية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإبطال مفعول الإجراءات الأمريكية.

    صواريخ "كاليبر" ترد على تهديدات أمريكا

    وكشف الخبير العسكري الجنرال فلاديمير بوغاتيروف أن من حق روسيا أن ترد على الإجراءات الأمريكية بنشر صواريخها المحمولة بحرًا على مقربة من حدود الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" أن وزيري الدفاع الروسي والفنزويلي سيرغي شويغو وفلاديمير بادرينو لوبيس وقعا في 15 أغسطس، اتفاقية تبادل زيارات السفن العسكرية. وأشار الخبير بوغاتيروف إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن إمكانية دخول السفن العسكرية الروسية إلى موانئ فنزويلا للتزود بما يمكّنها من التوجه إلى شواطئ أمريكا الشمالية في مهمة قتالية.

    وتملك روسيا الصواريخ المناسبة المعروفة باسم "كاليبر". وأكدت هذه الصواريخ كفاءتها حينما جرى استخدامها في سوريا ضد الإرهابيين في الفترة 2015 – 2017.  وقصفت صواريخ "كاليبر" مواقع الإرهابيين في الأراضي السورية منطلقة من السفن والغواصات التي تبعد بأكثر من 2000 كيلومتر من المواقع المستهدفة.

    جدير بالذكر أن جميع السفن والغواصات الروسية الجديدة تحمل صواريخ "كاليبر".

    إطلاق صاروخ كاليبر
    © Sputnik . Denis Abramov
    إطلاق صاروخ "كاليبر"

    رد صاروخي سريع جدا

    كما يمكن أن تستخدم روسيا صواريخ سريعة جدا تفوق سرعتها كثيرا سرعة الصوت مثل صاروخ "تسيركون"، للرد على تهديدات الأسلحة الأمريكية الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن صاروخ "تسيركون" يقدر على إصابة الأهداف الأرضية والبحرية على بعد يتجاوز ألف كيلومتر، منطلقا نحوها بسرعة تعادل تسعة أضعاف سرعة الصوت تقريبا.

    وأشاد الجنرال بوغاتيروف، وهو رئيس سابق لإحدى دوائر وزارة الدفاع الروسية، بأهمية الاتفاقية التي تسمح للسفن العسكرية الروسية بدخول الموانئ الفنزويلية، وأشار إلى وجود اتفاقية تسهل دخول السفن العسكرية الروسية إلى موانئ نيكاراغوا، وهي الاتفاقية التي وقعتها روسيا ونيكاراغوا في عام 2015.

    وليس مستبعدا أن توقع روسيا اتفاقية مماثلة مع كوبا أيضا لاسيما وإن كوبا أبدت الرغبة في مواصلة التعاون العسكري مع روسيا الذي بدأ في زمن الاتحاد السوفيتي.

     

    انظر أيضا:

    رد حاد على أمريكا من الصين
    رد روسي معاكس على دخول سفن حربية أمريكية شمال الكرة الأرضية
    رد روسي على انسحاب أمريكي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, صحيفة, مقال, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    طالبة معهد كراسنودار للدراسات العليا للطيران العسكري (باسم بطل الاتحاد السوفياتي أ.ك. سيروف) خلال مراسم أداء القسم
    أداء القسم لطالبات معهد كراسنودار للطيران العسكري
    بريطانيا تدرس جديا إرسال طائرات مسيرة إلى منطقة الخليج في ظل حالة التوتر مع إيران
    طائرات مسيرة بريطانية "تساعد" في مضيق هرمز
    إنفوجرافيك - الأسلحة التي تصنع في السعودية
    الأسلحة التي تصنع في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك