تحديد أخطر طائرة روسية

وأطلق على الطائرة الجديدة التي تختبرها روسيا الآن اسم "أ-100".

ويشار إلى أن طائرة "أ-100" ستمكّن روسيا من اكتشاف وتدمير الطائرات المقاتلة الخفية الأمريكية قبل أن تشكل خطرا على الطائرات الروسية. ولعله لهذا السبب أعلنت مجلة عسكرية أمريكية هذه الطائرة أخطر الطائرات الروسية وأكثرها فتكا، مشيرة إلى أن بإمكان الطائرة الجديدة التي تقترب روسيا من تدشينها أن تحيل طائرات أمريكية حديثة مثل "إف-35" وإف-22" إلى "مزبلة التاريخ"، وفقا لما ذكرته جريدة إلكترونية روسية. ووفق "ناشيونال إنترست"، فإن الرادار الطائر "أ-100" سيجعل الطائرات الأمريكية الخفية شيئا لا يجدي نفعا.

يذكر أن طائرة "أ-100" ستتقدم على الطائرات الأمريكية المماثلة في المواصفات. وتملك القوات الجوية الأمريكية الآن طائرة متقادمة من هذا النوع هي"يي-3" التي يقوم رادارها بـ6 دورات في الدقيقة، وهذا قليل جدا لمتابعة الطائرات التي تحلق بسرعة تفوق سرعة الصوت. وسيقوم رادار "أ-100" بـ20 دورة في الدقيقة.