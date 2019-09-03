وزير الدفاع الروسي يهاتف نظيره الفرنسي

أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي، فرانسوا بارلي، بهدف التحضير لمجلس التعاون الروسي - الفرنسي لقضايا الأمن، بصيغة 2+2.

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "في يوم 3 من أيلول/ سبتمبر 2019، أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الفرنسي فرانسوا بارلي، وناقش الوزيران التحضير لمجلس التعاون الأمني بصيغة " 2 + 2 "، الذي سيعقد في 9 أيلول/ سبتمبر.

وأشارت الوزارة إلى أن "المحادثة تضمنت تبادلا للآراء حول قضايا إقليمية في سياق تطوير التعاون الروسي الفرنسي".

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن في وقت سابق، أن اجتماع مجلس التعاون الأمني بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع من فرنسا وروسيا، سيعقد في موسكو يوم 9 أيلول/ سبتمبر.

ويذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد أكد خلال لقائه نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الشهر المنصرم، على أن فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن، وهي قوة نووية، وتلعب دوراً هاماً في صنع القرار في مجال الأمن الدولي... وقال في هذا الصدد: "نحن نفهم إجراءات اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي، لكن دعم فرنسا في عدد من القضايا، بما في ذلك، على سبيل المثال، بشأن عودة روسيا إلى مجلس أوروبا، وموقف فرنسا لعب دورا هاما، إن لم يكن دورا رئيسيا".