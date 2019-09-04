مجلة تكشف مصدر القلق الأكبر للبنتاغون

وكشفت مجلة عسكرية أمريكية أن الغواصات الروسية من فئة "شوكا" (أو "أكولا – سمك القرش" بحسب مصطلحات حلف شمال الأطلسي) هي مصدر القلق الأكبر لوزارة الدفاع الأمريكية.

وتتميز هذ الغواصات بسرعتها وقدرتها على كتم صوتها. وتظل غواصات "شوكا" (تعني هذه الكلمة الروسية سمك الكراكي) أقل ضجيجًا من أكثرية الغواصات الأمريكية، إذ لا يصدر محركها ضجيجا يذكر. كما أنها أسرع من غواصة "لوس انجلوس" التي تعتبر من أفضل الغواصات الأمريكية. وتستطيع غواصة "شوكا" الغوص إلى عمق 600 متر في حين لا تغوص الغواصة الأمريكية إلى عمق يزيد على 450 مترا.

ويتميز جسم غواصات شوكا" بمتانته ويستطيع تحمل الضغط الهائل.

ووفق "ناشيونال إنترست" فإن بيع غواصة من فئة "شوكا بي" إلى الهند في عام 2012 أثار استياء الولايات المتحدة. ثم استأجرت الهند غواصة أخرى بـ3.3 مليار دولار وهو ما يدل على جودة غواصات "شوكا".