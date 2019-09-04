"روسيا سيغودنيا" و"هواوي" توقعان اتفاقية تعاون مشترك

وقعت وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا" اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "هواوي" الصينية في المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في فلاديفوستوك الروسية.

اتفق الطرفان على التعاون المشترك في مجال تطوير التقنيات ونشر المواد الإخبارية، بالإضافة لاستخدام منصات متنقلة مختصة.

ومثّل كل من الجانبين، رئيس إدارة التعاون الدولي في الوكالة الروسية، فاسيلي بوشكوف، ورئيس مجموعة "هواوي" الصينية في روسيا وآسيا الوسطى، ليو لي.

وتحدث بوشكوف عن الاتفاقية، قائلا: "تقوم وكالة "روسيا سيغودنيا" بتطوير وتعزيز التعاون المثمر مع الجانب الصيني منذ عدة سنوات.وشدد على أهمية الاتفاقية كونها مع إحدى أكبر الشركات في سوق الاتصالات العالمي، وهو ما يعتبر خطوة مهمة في تطوير وتعزيز مساحة المعلومات المشتركة بين روسيا والصين".

من جهته تحدث لي، عن الاتفاقية، قائلا: "إن توقيع الاتفاقية مع الوكالة الروسية يعد خطوة أخرى على طريق النجاح، وسنلتزم بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية للمستخدمين الروس".

ومن الجدير بالذكر، أن وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" هي مجموعة إعلامية دولية مهمتها تغطية الأحداث في العالم بشكل متوازن وسريع، وكذلك إيصال المعلومات للجمهور حول وجهات النظر المختلفة بشأن الأحداث الرئيسية.

وتقدم وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" سلسلة من الموارد الإعلامية للوكالات: "ريا نوفوستي" و"ر-سبورت" و"ريا عقارات" و"برايم" و"ريا ريتينغ" و"اينو سمي".

وتمثل وكالة الأنباء الدولية وإذاعة "سبوتنيك" المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا" في الخارج.

وتعتبر شركة "هواوي" الصينية إحدى أكبر شركات التقنية والاتصالات في العالم.