روسيا والهند تجددان الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مجددا التزامهما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

فلاديفوستوك- سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، عقب القمة الروسية-الهندية العشرين: "أشار الطرفان إلى الحاجة إلى زيادة تعزيز التعددية، من خلال الدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة في الشؤون العالمية".

كما شدد الطرفان على سيادة القانون الدولي والتزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

وتربط روسيا والهند علاقات حليفة تعود لسنوات عقد الخمسينيات من القرن الماضي. وبقيت الهند لسنوات طوال تعتمد على روسيا للحصول على كل ما تحتاجه من معدات وتجهيزات عسكرية.

كما يذكر في هذا السياق، أن الهند وروسيا دائما ما تطالبان بتفعيل دور الأمم المتحدة في الخلافات الدولية واحترام عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

ويحل رئيس الوزراء الهندي ضيفا في المنتدى الاقتصادي الشرقي، والذي يجري هذه الأيام في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية في فلاديفوستوك.