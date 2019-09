روسيا... إبداع طائرة عملاقة جديدة لنقل منظومات الدفاع الجوي

ويراد أن تكون الطائرة الجديدة بديلا لطائرة فريدة يقتضي جبروت الزمن إنهاء خدمتها.

وصرح ألكسندر كونيوخوف، المدير العام لشركة "توبوليف" إحدى الشركات الروسية المصنعة للطائرات، لوكالة "سبوتنيك" أن الشركة تتطلع إلى إبداع طائرة جديدة تماثل طائرة "أن-124".

تعتبر طائرة "أن-124" المعروفة باسم "روسلان" من أضخم طائرات العالم. وصممت هذه الطائرة لنقل ما يمكن أن يزن 21 طنّا إلى مسافة 5530 كيلومترا بسرعة 570 كيلومترا في الساعة. ويبلغ طولها وارتفاعها 33.1 متر و10.5 متر على التوالي بينما يبلغ باع جناحها 38 مترا.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا استخدمت طائرات "روسلان" لنقل منظومات صواريخ "إس-300" و"إس-400" المضادة للطائرات إلى سوريا وتركيا.

وسجلت طائرة "روسلان" التي بصرت النور للمرة الأولى في ثمانينات القرن الماضي وفرة من الأرقام القياسية الجديدة. وتوجد غالبية طائرات "روسلان" الآن في حوزة القوات المسلحة الروسية وشركة طيران "فولغا دنيبر". وتملك القوات المسلحة الروسية الآن 106 من طائرات "روسلان".

