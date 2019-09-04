روسيا تطلق درونا مائيا يشحن من الهواء والطاقة الشمسية

نظرًا لميزات التصميم، فإنه لا يمكن للجهاز أن يغرق وقادر على العمل بشكل مستقل باستخدام طاقة الشمس والهواء. الجهاز مجهز بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية قدرها 2 كيلو واط، يسرعان الجهاز إلى سبعة عقد - حوالي 13 كم / ساعة. تكلفة تشغيل الدرون المائي أقل بكثير من عمل سفينة هيدروغرافية. بعد الانتهاء من المهمة في بحر البلطيق ، يُقترح استخدام الجهاز لدراسة الجزء السفلي في منطقة طريق البحر الشمالي، مما سيساعد في تحسين ظروف سير السفن في منطقة القطب الشمالي.

يبحر بشكل مستمر:

الجهاز المائي غير المأهول عبارة عن منصة مسيرة لجميع الأحوال الجوية، التي بأبعاد صغيرة (2.5 × 4 وسعة 500 كغ) قادرة على جمع المعلومات العلمية بشكل تلقائي ونقلها إلى القاعدة.

سوف تستخدم السفينة مصادر الطاقة المتجددة حصرا. للقيام بذلك، يتم تثبيت الألواح الشمسية ومولد الرياح على متن السفينة. إنها توفر الطاقة لمحركين كهربائيين بقوة إجمالية قدرها 2 كيلو واط، مما يزيد من سرعة السفينة إلى سبع عقد (حوالي 13 كم / ساعة).

إن رغبة العلماء في جعل السفينة صديقة للبيئة بأكثر قدر ممكن جعلهم يتوقفون على خيار التصميم المشابه للطوف، حيث إنه يتيح وضع عدد كبير من الألواح الشمسية على سطح السفينة دون فقدان خصائص السرعة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر تصميم الهيكل هذا إمكانية ممتازة للإبحار، وتسمح للسفينة بالصمود أمام أي موجة من البحر.

ووأضح مدير مركز البحث العلمي لبناء السفن، في جامعة كالينينغراد، دنيس زليغوستيف أنه إذا قلبت السفينة رأسا على عقب بسبب موجة قوية، فلن تذهب إلى القاع، ولكنها ستعتمد على معدات الطفو الإضافية (هيكل قابل للنفخ أو جزء من رغوة البوليسترين) يقع على قوس مولد الرياح، هذا وضع غير مستقر أبدا، والذي يسمح للسفينة بالعودة إلى وضعها تحت تأثير الأمواج، حيث يتحرك كلاهما لأسفل. وبالتالي، فإن الظرف الوحيد الذي يمكن أن يتسبب في تعطل الطوف هو الغيوم الكثيفة - بشرط أن تكون الشمس وراء الغيوم لعدة أشهر.

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رحلة بلا حدود:

من الناحية النظرية، فإن السفينة الجديدة ليس لديها قيود في الإبحار الذاتي. يتم التواصل مع المحطة الأساسية باستخدام قناة قمر صناعي تنقل من خلالها السفينة البيانات والمعلومات العلمية حول موقعها. في الوقت نفسه، لتحديد الموقع، بالإضافة إلى بيانات الملاحة، يوجد على متنها نظام GPS الأمريكي و Navitel الروسي، يستخدم الجهاز نظام تحديد، بمساعدته يتجنب التصادم مع السفن والأجسام البحرية الأخرى.

والطوف، على الرغم من أبعاده الصغيرة، سيسهل تحديده. قام المطورون بتزويده بإضاءة سير وعاكس للرادار السلبي، مما يزيد من وضوحه.

وقال دينيس زيليغوستيف: "من أجل زيادة أمان استخدام الجهاز، من المقرر أن يتم تحويله إلى وضع التحكم اليدوي، حيث سيتم إجراء المناورات بمشاركة المشغل". ومع ذلك، سوف يلجأون إليه فقط في حالة الطوارئ.

النظر إلى القاع:

الغرض الرئيسي من السفينة هو مسح قاع البحر بمساعدة جهاز مراقبة سمك المياه تحت السفينة وتتبع تضاريس القاع، والذي يتيح الحصول على صور دقيقة للقاع وبناء نماذج ثلاثية الأبعاد على أساسها.

وفقًا للخبراء، فإن تكلفة استخدام سفينة مسيرة ستكون أقل من تكلفة السفينة الهيدروغرافية المتخصصة التي تقوم بمهام مماثلة.

لقد تم بالفعل اختبار القارب في الحوض التجريبي لجامعة كالينينغراد التقنية. من المفترض أنه سينطلق في رحلته الأولى لدراسة قاع بحر البلطيق، في سبتمبر.

وفقا للمطورين، بعد الانتهاء من المهمة في بحر البلطيق، سيتم النظر في مسألة استخدام السفينة لحل مهمة أخرى - دراسة الجزء السفلي في منطقة طريق البحر الشمالي، والتي يمكن أن تزيد من قدرات سفن الشحن التي تسير على طول هذا الطريق.

وقال مصطفى كاشكا، المدير العام ل"أتوم فلوت" "نحتاج بالتأكيد إلى مسوحات هيدروغرافية واسعة النطاق في القاع في منطقة خليج أوكسكايا الضحلة نسبياً وفي خطوط المياه العميقة المرتفعة في منطقة القطب الشمالي الوسطى". علاوة على ذلك، يجب أن تكون الدراسة مفصلة. قياس العمق ضروري ليس مرة واحدة لكل كيلومتر، ولكن لكل 100 متر. المعلومات الجديدة ستوفر تنقل أكثر كفاءة وأمانًا في المحيط المتجمد الشمالي.

وفقًا للعلماء، ستكون القوارب الجديدة قادرة على القيام بهذه المهمة، ومع ذلك، ولتنفيذها، ستحتاج روسيا إلى إنتاج عشرات السفن المبتكرة.