"روس آتوم" تنشئ مركزا دوليا للتكنولوجيا النووية بالشرق الأقصى الروسي 

فلاديفوستوك - سبوتنيك. ووفقا مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، تم توقيع الاتفاقية على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك.
وسيسمح مركز الأبحاث الدولي للتقنيات النووية المتقدمة الذي سيتم إنشاؤه وفقا الاتفاقية على جزيرة روسكي، للطلاب والعلماء في إقليم بريموري الروسي ومن دول آسيا والمحيط الهادئ بإجراء أبحاث تشمل النمذجة الرقمية لمرافق البحث التابعة لشركة "روس آتوم".
وشركة "روس آتوم" الروسية، تعد هيئة رسمية حكومية تنظم عمل المجمع النووي الروسي. ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة موسكو.
أنشأت "روس آتوم" في 29 يناير/ كانون ثاني 1992، خلفا لوزارة الصناعة والهندسة النووية في الاتحاد السوفياتي سابقا.
وأعيد تنظيمها على أنها الوكالة الاتحادية للطاقة الذرية يوم 9 آذار/مارس 2004. وذلك وفقا لقانون اعتمده البرلمان الروسي في تشرين ثاني/نوفمبر عام 2007، ووقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوائل كانون أول/ديسمبر من العام نفسه، وتم بموجبه تحويل الوكالة إلى مؤسسة حكومية.
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