"روس آتوم" تنشئ مركزا دوليا للتكنولوجيا النووية بالشرق الأقصى الروسي 

أبرمت شركة "روس آتوم" الحكومية، ووزارة تنمية الشرق الأقصى الروسي والقطب الشمالي، ووزارة الاتصالات، وجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية اتفاقا حول إنشاء مركز أبحاث دولي للتكنولوجيات النووية المتقدمة، فضلا عن التنفيذ المشترك لمشاريع في الاقتصاد الرقمي على جزيرة روسكي.

فلاديفوستوك - سبوتنيك. ووفقا مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، تم توقيع الاتفاقية على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك.

وسيسمح مركز الأبحاث الدولي للتقنيات النووية المتقدمة الذي سيتم إنشاؤه وفقا الاتفاقية على جزيرة روسكي، للطلاب والعلماء في إقليم بريموري الروسي ومن دول آسيا والمحيط الهادئ بإجراء أبحاث تشمل النمذجة الرقمية لمرافق البحث التابعة لشركة "روس آتوم".

وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس في فلاديفوستوك، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 من شهر أيلول/سبتمبر. وتعتبر وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" شريكا إعلاميا رئيسيا في المنتدى.

وشركة "روس آتوم" الروسية، تعد هيئة رسمية حكومية تنظم عمل المجمع النووي الروسي. ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة موسكو.

أنشأت "روس آتوم" في 29 يناير/ كانون ثاني 1992، خلفا لوزارة الصناعة والهندسة النووية في الاتحاد السوفياتي سابقا.

وأعيد تنظيمها على أنها الوكالة الاتحادية للطاقة الذرية يوم 9 آذار/مارس 2004. وذلك وفقا لقانون اعتمده البرلمان الروسي في تشرين ثاني/نوفمبر عام 2007، ووقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوائل كانون أول/ديسمبر من العام نفسه، وتم بموجبه تحويل الوكالة إلى مؤسسة حكومية.