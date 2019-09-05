"تونغوسكا"... تدمر طائرات العدو في الخفاء

وتشهد الآلية المسماة بـ"تونغوسكا" تطورا مستمرا. وشوهدت هذه الآلية خلال تدريب وحدات من القوات المسلحة الروسية في ريف مدينة فولغوغراد مؤخرا مزودة بجهاز التنشين الجديد. ويمكّن هذا الجهاز الذي يحتوي على الكاميرا التلفزيونية والكاميرا الحرارية، آلية "تونغوسكا" من رصد طائرات العدو والتعامل معها في أي وقت من النهار والليل في الخفاء من دون أن تكشف عن نفسها.

ويستطيع مدفعاها القادران على إطلاق 5000 طلقة في الدقيقة، أن يصيبا طائرات العدو على بعد 200 إلى 4000 متر على ارتقاع يصل إلى 3000 متر.

وتحتوي آلية "تونغوسكا إم1" أيضا على 8 صواريخ لضرب مختلف الأهداف الجوية على بعد 200 إلى 10000 متر على ارتفاع 15 إلى 6000 متر .

وتزن آلية "تونغوسكا إم1" 34000 كيلوغرام، ويمكنها أن تسير على الطريق المعبد بسرعة 65 كيلومترا في الساعة. ويقودها طاقم مكوّن من 4 أشخاص.

ولا تزال آلية "تونغوسكا" تعتبر أفضل وسائط الدفاع الجوي للقوات المسلحة في العالم. وباءت محاولات الدول الأخرى لإيجاد آلية قتالية مماثلة بالفشل وفقا لـ"روسيسكايا غازيتا".