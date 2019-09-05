صاروخ "إسكندر" يصل إلى هدفه متبعا مسارا غير عادي

أجرت القوات الروسية، في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، تمرين إطلاق صاروخ خاص بمنظومة صواريخ "إسكندر إم".

وذكرت صحيفة "إزفستيا" نقلا عن الخبير العسكري دميتري كورنيف أن عملية إطلاق صاروخ "9إم723" كانت غير عادية.

وبحسب الخبير، فإن الصاروخ اتبع مسارا متعرجا غير متوقع أثناء تحليقه إلى هدف محدد وهو ما يحول دون اعتراضه من قبل وسائط الدفاع المضاد للصواريخ المتوفرة حاليا والمستقبلية.

ولم يستبعد الخبير أن تندرج تجربة إطلاق صاروخ "9إم723" في إطار إجراءات الرد على الولايات المتحدة الأمريكية التي جرّبت مؤخرا صاروخا جديدا من نوع "توماهوك".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن صاروخ "9إم723" الذي تم إطلاقه من ميدان تجارب "كابوستين يار" في مقاطعة أستراخان أصاب "منشأة في غاية الأهمية للعدو".