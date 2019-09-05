الدفاع الروسية تؤكد انحراف مروحية من طراز "مي-8"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، انحراف إحدى المروحيات من طراز "مي-8" أثناء الإقلاع بسبب تلف في أحد حوامل العجلات.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في الخامس من أيلول/ سبتمبر انقلبت مروحية من طراز مي-8 على مدرج الإقلاع، في منطقة ساراتوف. وقد تمكن طاقم المروحية من مغادرتها ولم يصب بأذى، ولم يكن هناك ركاب على متن الطائرة".

وأضاف البيان: "وفقا للتقارير من مكان الحادث، فإن سبب الحادث هو تلف في أحد حوامل عجلات المروحية".

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تابعة للقوات المسلحة الروسية تعمل على توضيح جميع ملابسات الحادث الذي وقع في المطار.

يذكر أيضا أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن تحطم "سو-25 أو بي" الهجومية، خلال تحليق تدريبي، في إقليم ستافروبول جنوبي روسيا .