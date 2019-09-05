بوغدانوف يبحث مع ممثل رئيس وزراء لبنان الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

بحث نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، مع ممثل رئيس الوزراء اللبناني جورج شعبان، الوضع في لبنان عقب الأحداث الأخيرة.

جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية "خلال الحديث، جرى نقاش بشأن الوضع في لبنان، بما في ذلك والوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وتمت الإشارة إلى أهمية الحد من تصعيد التوتر الذي حدث في نهاية الأسبوع الماضي".

وأضافت الخارجية في بيانها "أكد الجانب الروسي من جديد موقفه المبدئي في دعم الجهود ذات الصلة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، والامتثال الصارم لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي 1701، واحترام وحدة الجمهورية اللبنانية وسلامتها الإقليمية وسيادتها".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد تبادل إطلاق النار مع مقاتلي "حزب الله" اللبناني، على حدود البلدين وذلك بعد استهداف "حزب الله" بعدة صواريخ مضادة للدبابات ناقلة جنود للجيش الإسرائيلي، يوم الأحد الموافق 1 أيلول/ سبتمبر.

بدوره قال "حزب الله" بأنه نفذ العملية رداً على قصف إسرائيلي لموقع له في ضواحي دمشق قبل أسبوع، أسفر عن مقتل اثنين من مقاتليه.