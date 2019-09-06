قوات الدفاع الجوي تستفيد من التجربة السورية

وتدربت القوات المشاركة في المناورات على صد هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة. وصرح نائب وزير الدفاع الروسي، الجنرال يونس بك يفكوروف، للصحفيين بأنه تم خلال تدريبات قوات الدفاع الجوي المشتركة الاستفادة من التجربة السورية في مواجهة طائرات الإرهابيين المسيّرة والصواريخ الجوالة (كروز) الأمريكية.

وأعلن جهاز الإعلام التابع لوزارة الدفاع الروسية عن تدمير جميع الأهداف – الصواريخ الجوالة والطائرات المسيرة والصواريخ البالستية – خلال المناورات.

وشاركت في المناورات قوات من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وقرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان.