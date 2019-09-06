بوتين يوافق على السفر إلى سيبيريا لغسل الذهب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، اليوم الجمعة، أنه سيسافر إلى ماغادان (شمال شرقي روسيا) للمشاركة في غسل الذهب.

واقترح ممثل جمعية مستخدمي الموارد الطبيعية لمنطقة ماغادان، ألكسندر باسانسكي، خلال المنتدى، على بوتين، أن يجرب نفسه بدور منجم ذهب، قائلا، لقد ركبت الغواصة وقمت الطيران في المقاتلة، لكنك لم تقم بعد بغسل الذهب، ندعوكم الآن لتجربة هذا العمل، ورد الرئيس الروسي، "سآتي إليكم".

وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس في مدينة فلاديفوستوك الروسية في الفترة، بين 4-6 سبتمبر/أيلول الجاري. وتقوم المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" بتغطية أعمال الأسبوع بصفتها الشريك الإعلامي الرئيسي.

في وقت سابق خلال الاجتماع، دعا بوتين منطقة شبه جزيرة كامتشاتكا أجمل مناطق روسيا. ووعد بدعم متحف البراكين الوحيد في البلاد، الذي يشارك في الأحداث الخيرية.