الرقابة على الاتصالات في روسيا تدعو "غوغل" و"فيسبوك" لعدم نشر إعلانات سياسية 7 و8 سبتمبر

دعت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات، اليوم الجمعة، "غوغل" و"يوتيوب" و"فيسبوك" و"انستغرام" إلى عدم نشر دعايات سياسية يومي 7و8 سبتمبر/ أيلول، خلال الانتخابات المحلية في روسيا.

وقالت الهيئة في بيان لها "توجهت هيئة الرقابة على الاتصالات إلى ممثلي شركتي "غوغل" (بما فيها "يوتيوب") و"فيسبوك" (بما فيها "انستغرام") لاتخاذ تدابير شاملة لمنع توزيع الإعلانات السياسية على مواقع الإنترنت يومي 7 و8 سبتمبر/ أيلول 2019".

وتابعت الهيئة بأنه في حال سمحت "غوغل" و"فيسبوك" بنشر الإعلانات السياسية يومي 7و8 سبتمبر/ أيلول، فإن روسيا ستعتبر ذلك تدخلا في شؤونها وعرقلة للانتخابات المحلية.

هذا وكان عضو لجنة الانتخابات المركزية، ألكسندر كليوكين، قد أعلن بأن روسيا جاهزة للانتخابات المحلية بيوم التصويت الموحد في 8 سبتمبر/ أيلول، وأنه تم تسجيل 105.5 ألف مرشح.

الجدير بالذكر أن لجنة حماية السيادة في مجلس الفيدرالية الروسي، كانت قد ناقشت في جلستها يوم 8 أغسطس/ آب الماضي، مسألة محاولات التدخل الخارجي في الانتخابات الروسية. وعلى وجه الخصوص، أعرب أعضاء مجلس الفيدراليةعن قلقهم بشأن مشاركة الأجانب في مظاهرات الاحتجاج في موسكو، وقرروا أيضًا عقد اجتماع مع سفراء الدول التي تُعتبر تصرفاتها تدخلاً في شؤون روسيا.

هذا وشهدت موسكو، في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، مظاهرة غير مصرح بها لمرشحين استبعدوا من الانتخابات المحلية في موسكو المزمع عقدها يوم 8 سبتمبر/ أيلول، وتم توقيف 1074 شخصًا بسبب انتهاكات مختلفة. وفتحت لجنة التحقيقات الفيدرالية بموسكو، قضايا جنائية تشمل أعمال شغب واعتداءات استهدفت ممثلي السلطات.