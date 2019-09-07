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13:17 07 سبتمبر/ أيلول 2019
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    وحدة مع أجهزة الأقمار الصناعية الأوروبية O3b أثناء تثبيتها على مركبة الإطلاق سويوز إس تي -بي

    الإماراتيان المنصوري والنيادي يصلان مركز بايكونور بعد أيام تمهيدا للتوجه إلى الفضاء

    © Sputnik . Sergey Mamontov
    روسيا
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    ينطلق رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي في العاشر من أيلول/سبتمبر الجاري من العاصمة الروسية موسكو، إلى مدينة بايكونور بكازاخستان، لبدء مرحلة العزل الصحي تمهيدًا للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية أواخر الشهر.

    هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، الذي سيسافر إلى الفضاء في 25 سبتمبر/ أيلول، إلى محطة الفضاء الدولية
    © Photo/ Facebook/Mohammed Bin Rashid Space Centre
    أول رائد فضاء إماراتي يقول إنه متحمس لرحلة المحطة الدولية
    القاهرة– سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم السبت، التي نقلت عن مركز محمد بن راشد للفضاء، فإن فترة تواجد رائدا الفضاء الإماراتيين في "بايكونور" سوف تستمر لمدة 15 يوما، وتسبق الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 أيلول/سبتمبر الجاري.

    وتعد مرحلة العزل الصحي عاملا مهما في نجاح رحلات الفضاء بشكل عام والتجارب العلمية، حيث يتم العمل على المحافظة على سلامة طاقم رواد الفضاء.

    وخلال هذه المدة يتواجد الرواد في بيئة نظيفة، لتجنب الإصابة بأي أمراض قبيل الانطلاق إلى المحطة الدولية ونقله إلى المحطة؛ وفي هذه الفترة يكون طاقم الرحلة الأساسي والبديل في موقع يكون فيه الاحتكاك مع العالم الخارجي شبه معدوم.

    وتتحمل الوكالة الطبية الحيوية الفيدرالية الروسية خلال هذه المدة المسؤولية الكاملة عن صحتهم؛ حيث تتكفل بمنع الجراثيم من دخول المنشآت الأرضية والفضائية، إضافة إلى تنفيذ الوكالة عملية تعقيم شاملة من الميكروبات.

    وقبيل الرحلة مباشرة، يعمل خبراء الصحة على تعقيم مقصورة مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 15"، إضافة إلى وضع رواد الفضاء فيما يسمى بـ"الغرفة النظيفة"، حيث يخضعون والحمولة التي تنطلق معهم إلى المحطة الدولية للتعقيم الصحي الأخير استعدادا لرحلة الإقلاع.

    وقال مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، سالم المري، "نستهدف من إرسال رواد للفضاء بأن يكون لدينا برنامج فضاء مستدام وهو ما يعني أن المهمة الأولى المزمع إطلاقها في 25 أيلول/ سبتمبر الحالي، سوف تعقبها مهام أخرى بهدف تحقيق تطلعات الإمارات نحو الفضاء وخدمة البشرية".

    وأضاف، "لمسنا تعاونا ودعما كبيرا من أصدقائنا في جمهورية روسيا الاتحادية، منذ أن وقعنا عقدا مع وكالة الفضاء الروسية، وأرسلنا رائدا الفضاء الإماراتيان للتدريب في موسكو".

    وكان الرئدان الإماراتيين بدأ، في مركز "يوري غاغارين" لتدريب رواد الفضاء في موسكو/ بتعلم اللغة الروسية، وذلك كمطلب رئيسي لضمان نجاح التدريبات اللاحقة على مركبة "سويوز" والإقلاع والهبوط.

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    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, روسيا
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