الكرملين يؤكد الإفراج المتبادل عن مواطنين من روسيا وأوكرانيا

أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، عن حدوث تبادل المحتجزين بين روسيا وأوكرانيا وذلك من خلال اتفاقية مشتركة بين البلدين.

وقال بيسكوف، للصحفيين: "نعم، لقد حدث التبادل. نحن نرحب وسعداء بعودة المواطنين الروس إلى بلادهم".

وأكد بيسكوف، على وجه الخصوص، عودة مدير مكتب "ريا نوفوستي أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، إلى روسيا. ولم يذكر المشاركين الآخرين في التبادل. وقال: "فيشنسكي موجود. القوائم ستتبع لاحقًا. هذا هو التقييم العام حتى الآن.

أعلنت مصادر إعلامية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن تبادلا للمحتجزين جرى بين روسيا وأوكرانيا ضمن اتفاقية لتبادل المحتجزين بين البلدين.

وبحسب المصدر، فإن حوالي 33 شخصا تم نقلهم جوا إلى روسيا بينهم الصحفي الروسي لوكالة "روسيا سيغودنيا - أوكرانيا"، كيريل فشينسكي، بعد عملية تبادل محتجزين بين الطرفين نفذت وفق اتفاقية تبادل بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار المصدر إلى أنه عند هبوط طائرة قادمة من روسيا وعلى متنها المحتجزين الأوكرانيين أقلعت بدورها طائرة تحمل على متنها المحتجزين الروس إلى موسكو.

وتبادلت مفوضتا حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا والأوكرانية لودميلا دينيسوفا، في منتصف شهر تموز/يوليو الماضي، قوائم المواطنين الروس والأوكرانيين الذين يقضون عقوباتهم في السجون في كلا البلدين.

وكانت هذه القضية أحد المواضيع المحورية التي تطرق إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مكالماتهما الهاتفية الأولى.