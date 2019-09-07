زاخاروفا تعلق على عودة المحتجزين الروس من أوكرانيا

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، بأن تبادل السجناء من بين روسيا وأوكرانيا، كان نتيجة للإرادة السياسية والعمل الجاد المنهجي، وأنه من الضروري الحفاظ على هذه الأجواء.

موسكو - سبوتنيك . وكتب زاخاروفا، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "على الرغم من الاستفزازات التي حدثت والصعوبات الموضوعية، إلا أن العملية (التبادل) قد حدثت. إنها خطوة مهمة للغاية. من الضروري الحفاظ قدر الإمكان على هذه الأجواء لحل المشكلات، وليس لتعميقها. الإرادة السياسية والعمل الدؤوب المنهجي يؤتي ثماره".

وهبطت بعد ظهر اليوم السبت، في العاصمة الروسية، الطائرة التي كانت تقل الأشخاص المطلق سراحهم في أوكرانيا وذلك في إطار الاتفاقات بين موسكو وكييف.

وبدأت روسيا وأوكرانيا، نهاية الصيف، العمل بشأن مسألة الإفراج المتزامن عن الأشخاص المدانين والمحتجزين. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي الدولي في فلاديفوستوك: إن مسألة الإفراج المتزامن للمواطنين سيتم حلها في المستقبل القريب.