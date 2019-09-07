بوتين في اجتماعه مع دودون يشيد باستقرار الوضع في مولدوفا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه واثق من أن استقرار الوضع في مولدوفا يوفر فرصة لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين.

موسكو - سبوتنيك . وقال بوتين، في اجتماع مع الرئيس المولدوفي ايغور دودون: "نحن سعداء للغاية لاستقرار الوضع في مولدوفا بشكل عام، فهناك فرصة لاستخدام هذا الاستقرار النسبي لتنمية الاقتصاد وعلاقاتنا الثنائية".

وأضاف الرئيس الروسي: "نادراً ما نلتقي، لكن دائماً ما يكون ذلك مفيداً".

ويشارك أيضا في المفاوضات، نائب رئيس الوزراء، الممثل الخاص للرئيس الروسي لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع مولدوفا ديمتري كوزاك، ومن الجانب المولدوفي نائب رئيس مجلس الوزراء لإعادة الإدماج، الرئيس المشارك للجنة الحكومية للتعاون الاقتصادي بين البلدين فاسيلي شوفا.

وكان دودون، أعلن أنه سيجتمع مع بوتين، اليوم السبت، مشيراً إلى أنه يجب اتخاذ قرار نهائي بشأن قضية الغاز، لتفادي زيادة في الأسعار للمستهلك النهائي، موضحاً أن هذه القضية لها أهمية أساسية، خاصة بالنظر إلى اقتراب فصل الشتاء وموسم التدفئة الجديد.