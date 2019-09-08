روسكوسموس تختبر وحدة التسريع لإطلاق القمر الصناعي "ميتيور"

ستختبر روسكوسموس وحدة التسريع المحدثة "فريغات" في عام 2020، عند إطلاق القمرالصناعي للأرصاد الجوية "ميتيور-إم" رقم 2-3 من المحطة الفضائية فوستوتشني، حسبما ذكر موقع المشتريات الحكومية.

وفي وقت سابق أعلن أن روسكوسموس تخطط لإنشاء وحدة تسريع محدثة "فريغات" بنظام تحكم جديد حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ويخطط إنفاق 672 مليون روبل.

وأشار الموقع أن اختبار الوحدة المحدثة "فريغات" سوف يتم عند إطلاق "ميتيور-إم" على الصاروخ الحامل "سويوز-2.1بي" من المحطة الفضائية فوستوتشني، ومن المتوقع أن يتم في عام 2020.

حتى الأن تم تنفيذ 78 رحلة لوحدة التسريع "فريغات" من التعديلات المختلفة على الصواريخ الحاملة "سويوز" و"زينيت" من المحطات الفضائية بايكونور، بليتسيسك وكورو وفوستوتشني.

الآن لدى روسيا ثلاثة أقمار صناعية من طراز "ميتيور-إم" بالأرقام 1.2 و2.2 في المدار. تم فقد جهاز "ميتيور-إم" رقم 2-1 في عام 2017 بسبب الإطلاق الطارئ من فوستوتشني. قالت مواد معهد الجيوفيزياء التطبيقية، إن إطلاق القمر الصناعي "ميتيور-إم" رقم 2-3 مخطط في الربع الرابع من عام 2020، "ميتيور-إم" رقم 2-4 في الربع الرابع من عام 2012.