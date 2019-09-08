طيار يتحدث عن خصائص طائرة الركاب "إم إس-21"

في الوقت الحالي، اختبارات الطائرة جارية. المرحلة الأكثر صعوبة، وفقا للطيار رومان تاسكايف ، قد اكتملت بالفعل.

يستمر اختبار أحدث طائرة ركاب روسية إم إس-21.

قال الطيار رومان تاسكايف لقناة "زفيزدا": "لقد قطعنا مسافة جيدة إلى حد ما لفهم ما يمكن أن تفعله هذه الطائرة".

تجدر الإشارة إلى أن تاسكايف كان أول طيار يحلق بالطائرة إم إس-21 إلى الجو.

ويتذكر قائلاً: "لقد قمنا بحماية زوايا المماطلة، واجتزنا اختبار الرفرفة المجنون، واجتزنا اختبار الإقلاع المتقطع، وتحديد الخصائص المختلفة".

وفقًا للخبير، على الرغم من أن هذه الاختبارات كانت أولية، إلا أنها الأكثر صعوبة.

وأضاف تاسكايف أنه من المتوقع القيام بالكثير من الأعمال المثيرة للاهتمام.

وقال الطيار: "أعتقد أن المشتريين سيحبون الطائرة".

عند الحديث عن إمكانات أحدث طائرات الركاب، يأكد تاسكايف: عند القيادة، يمكن تحقيق زوايا من 40 إلى 45 درجة.

وأوضح المتخصص: " ويمكن زيادة الزوايا إلى 90-100 درجة...".

في رأيه، الطائرة قادرة على إجراء مناورة "البرميل" حتى، على الرغم من أن هذا غير مرغوب فيه.