فيديو لانقلاب مروحية "مي-8" الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، انحراف إحدى المروحيات من طراز "مي-8" أثناء الإقلاع بسبب تلف في أحد حوامل العجلات، يوم 5 سبتمبر/أيلول.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في الخامس من أيلول/ سبتمبر انقلبت مروحية من طراز مي-8 على مدرج الإقلاع، في منطقة ساراتوف. وقد تمكن طاقم المروحية من مغادرتها ولم يصب بأذى، ولم يكن هناك ركاب على متن الطائرة".

بالإضافة إلى ذلك، ظهر مقطع فيديو للحادث على الإنترنت. يظهر فيه مروحية تحترق ودخان يتصاعد منها.

حددت وزارة حالات الطوارئ أن 10 قطع من المعدات و 32 شخصًا (6 قطع من المعدات و 19 شخصًا من وزارة الطوارئ) شاركوا في إطفاء المروحية.

تجدر الإشارة إلى أن Mi-8 (رقم المنتج "80"، هي مروحية متعددة الأغراض سوفيتية / روسية، والتي تم إنتاجها في تعديلات مختلفة منذ بداية الستينيات من القرن العشرين.

يذكر أيضا أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن تحطم "سو-25 أو بي" الهجومية، خلال تحليق تدريبي، في إقليم ستافروبول جنوبي روسيا.