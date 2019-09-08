بيسكوف: لا يمكن حل قضايا روسيا واليابان إلا على أساس الثقة المتبادلة

يوجنو ساخالينسك - سبوتنيك. وقال بيسكوف، اليوم الأحد، في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "بطبيعة الحال، هناك آمال كبيرة. إن إيجاد حلول لمثل هذه القضايا الحيوية ممكن فقط على أساس الثقة المتبادلة. بشكل عام، نحن إيجابيون للغاية بشأن تعاوننا. لكننا نأسف لأننا لم نتمكن بعد من التوصل إلى حل لعدد من المشاكل المهمة للغاية".

كان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قد أعلن في الخامس من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الشرقي، أنه يتوجب على طوكيو وموسكو عدم الإبطاء في إبرام معاهدة السلام بين البلدين، حيث قال إن الجهود المبذولة تخلق علاقات تعاون ثابتة جديدة بين اليابان وروسيا، والخطوة التالية هي إبرام معاهدة سلام.