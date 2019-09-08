"الرقابة على الاتصالات الروسية" تتهم غوغل وفيسبوك بالتدخل في الانتخابات المحلية

كشفت هيئة الرقابة على الاتصالات، عن رصد دعاية سياسية على موقعي غوغل وفيسبوك خلال سير العملية الانتخابية للتصويت في الانتخابات المحلية الروسية.

وجاء في بيان المكتب الصحفي لهيئة الرقابة على الاتصالات، اليوم الأحد: "تم خلال مراقبة وسائل الإعلام في يوم التصويت الموحد، رصد دعاية سياسية على محرك بحث غوغل وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وموقع الفيديوهات اليوتيوب. ويمكن اعتبار هذه التصرفات تدخلا في الشؤون السيادية الروسية، وإعاقة لسير العملية الانتخابية الديمقراطية في روسيا".

ووصف الهيئة مثل هذه التصرفات من قبل الشركات الأجنبية بأنها غير مقبولة.

كانت هيئة الرقابة على الاتصالات قد حذرت غوغل وفيسبوك من نشر دعاية سياسية يومي 7 و 8 أيلول/سبتمبر خلال إجراء الانتخابات المحلية في روسيا.