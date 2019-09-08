السيسي يوجه باستكمال إجراءات دخول مشروع الضبعة النووي حيز التنفيذ

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لدخول مشروع محطة الضبعة النووية، على ساحل المتوسط شمال البلاد، حيز التنفيذ الفعلي بمشاركة روسيا.

القاهرة - سبوتنيك . وقالت الرئاسة المصرية في بيان، مساء اليوم الأحد "اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، متابعة "اطلع على آخر التطورات الخاصة بتنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بالمشاركة مع الجانب الروسي".

وأضاف البيان "وجه الرئيس بمواصلة العمل لاستكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة تمهيداً لدخول مشروع محطة الضبعة حيز التنفيذ الفعلي"، مشدداً على "ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي في جميع مراحل إنشاء المحطة".

وأوضح وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، بحسب البيان أن العمل جارٍ في المرحلة التحضيرية لما قبل إنشاء المحطة النووية، وتتضمن "تجهيز الموقع، والأعمال والأنشطة الخاصة بالتصميم، واستكمال مرافق البنية التحتية، وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء في إنشاء المحطة".

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول آخر مستجدات إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عرض السيد وزير الكهرباء الموقف التنفيذي لمشروع أنفاق كابلات الجهد الفائق الذي يضمن توفير التغذية الكهربائية للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن العمل في مشروع أنفاق الكهرباء يعد نقلة نوعية في هذا المجال والأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويسير وفقاً للجداول الزمنية المقررة.