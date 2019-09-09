الصحفي لا يجب أن يجلس في السجن..."روسيا سيغودنيا" تستقبل فيشينسكي

شهد اليوم الاثنين 9 سبتمبر/أيلول، عودة كيريل فيشينسكي الى وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا" بعد إطلاق سراحه من قبل محكمة الاستئناف الأوكرانية، وكان في استقباله عدد كبير من العاملين في الوكالة.

استقبل عدد كبير من العاملين في وكالة "روسيا سيغودنيا" الصحفي كيريل فيشينسكي، رئيس موقع "روسيا سيغودنيا في أوكرانيا".

وشكر فيشينسكي جميع الحضور على الاستقبال الحار.

وتقدم الحضور المدير العام للوكالة، دميتري كيسيلوف، الذي شكر الجميع لحضورهم ودعمهم الكامل لإطلاق سراح فيشينسكي، قائلا:

"الآن أصبح فريق الوكالة كاملا، لمدة 16 شهرا كان هناك جرح كبير، عندما كان كيريل في السجن في كييف. والذي يعادل التعذيب الحقيقي للصحفي".

وقدم العاملون في الوكالة لكيريل قميصا أبيض اللون كتب عليه "الصحفي لا يجب أن يجلس في السجن".

© Sputnik . Vitaly Belousov استقبال كيريل فيشينسكي في وكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا"

وتم احتجاز فيشينسكي في كييف، في 15 أيار/ مايو 2018، بتهمة دعمه لجمهوريات دونباس والخيانة العظمى، التي تستوجب عقوبة حدها الأقصى، السجن لمدة 15 عاما.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن فيشينسكي اعتقل "لنشاطه المهني المباشر وتنفيذ مهنته الصحفية"، مشددا على أن ذلك الاعتقال "لم يسبق له مثيل على الإطلاق وهو تعبير عن سياسة غير مقبولة تماما من حكام أوكرانيا الحاليين".