الكرملين حول إقالة الفالح: تغيير وزير لن يؤثر على التعاون بين موسكو والرياض

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بيسكوف عن إقالة الفالح: من غير المرجح أن يؤثر تغيير وزير على إرادة موسكو والرياض في التعاون المتبادل المنفعة