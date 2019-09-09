الكرملين يعلق على الانتخابات الأخيرة في روسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه تم تشكيل لجنة خاصة للنظر بشكل غير متحيز في قضية التدخل الخارجي بالانتخابات في روسيا.

وأكد بيسكوف في الإجابة عن سؤال عما إذا كان الكرملين يشارك النواب مخاوفهم بشأن التدخل المحتمل في الانتخابات من قبل غوغل وفيس بوك: "نترك هذا لقرار اللجنة، ونأمل أن يكون هناك بحث غير متحيز على الإطلاق لهذه القضية، مع كل الفروق الدقيقة والجوانب، تم إنشاء اللجنة خصيصا لهذا الغرض وللنظر مهنيا في مثل هذه القضايا، إنها مهمة، وسننتظر استنتاجات هذه اللجنة".

وحول نتائج الانتخابات، أشار بيسكوف إلى أن التقلبات في المؤشرات ممكنة، ولكن ينبغي تلخيص النتائج فقط على أساس الاستنتاجات المنهجية والتعميم.

وفي الوقت نفسه، وبحسب رأي بيسكوف، فقد كانت الحملة الانتخابية الأخيرة ناجحة لحزب"روسيا الموحدة"، وأظهر الحزب قيادته للساحة السياسية.

وأضاف بيسكوف أن الانتخابات كانت سلسة في أجواء عمل طبيعية.

وناقشت لجنة حماية السيادة في مجلس الفيدرالية الروسي، في جلستها يوم 8 أغسطس/ آب الماضي، مسألة محاولات التدخل الخارجي في الانتخابات الروسية. وعلى وجه الخصوص، وأعرب أعضاء مجلس الفيدرالية عن قلقهم بشأن مشاركة الأجانب في مظاهرات الاحتجاج في موسكو، وقرروا أيضا عقد اجتماع مع سفراء الدول التي تُعتبر تصرفاتها تدخلاً في شؤون روسيا.