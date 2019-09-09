السينما الروسية تغزو أمريكا وكندا

أعلنت شركة "بليتز فيلم"، اليوم الاثنين، أن الفيلم الروسي "إلى باريس" وآخر بعنوان "الأحمر" سيتم عرضهما في دور السينما في الولايات المتحدة وكندا.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان الشركة "أبرمت شركة "بليتز فيلم" وشركة "إيه تي أي" "أسوشيتد تيليفيجن الدولية" صفقة لبيع حقوق عرض فيلمي "إلى باريس" و"الأحمر" على أراضي الولايات المتحدة وكندا. وبلغت قيمة الصفقة 1.25 مليون دولار".

عرض فيلم المخرج سيرغي ساركيسوف، في توزيع روسي واسع في 9 أيار/ مايو الماضي.

ويحكي الفيلم قصة الضباط السوفييت الذين خاضوا الحرب كتفا إلى كتف وقرروا الاحتفال بالنصر العظيم في باريس. ويصل الأصدقاء الذين نجوا من طريق الحرب الرهيب إلى برلين ويتوجهون إلى حياة جديدة - الحب والمغامرات المثيرة في مدينة الأحلام باريس.

لعب الأدوار في الفيلم كل من: فيدور دوبرونرافوف وميخائيل إيفريموف وكيريل زايتسيف وإيغور زولوتوفيتسكي وريناتا ليتفينوفا وسيرغي ماكوفيتسكي ودميتري بيفتسوف وإيفغيني ستيتشكين وغيرهم.

أما قصة فيلم المخرج نيكولاي ساركيسوف "الأحمر" فتعود إلى منتصف العشرينيات في جنوب روسيا ما بعد الثورة.

يحكي الفيلم عن سيدة نبيلة سابقة، ومفوض "أحمر" "الكوميسار" وقوزاقي، تتشابك مصائرهم بأكثر الطرق روعة.

قام ببطولة الفيلم كل من: إيرينا أنتونينكو، ونينا غوغايفا، وألكسندر جيجنيفسكي، وأرتيوم تكاتشينكو، ويوري تسوريلو وآخرون.