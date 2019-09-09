لافروف والعساف يبحثان هاتفيا تحضيرات زيارة بوتين إلى الرياض

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي إبراهيم العساف، العلاقات الثنائية، والزيارة المرتقبة للرئيس فلاديمير بوتين، إلى الرياض في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين "بحث وزيرا خارجية البلدين القضايا الراهنة المتمثلة في زيادة تعزيز التعاون الروسي السعودي متعدد الأوجه، مع التركيز على الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض في شهر تشرين الأول/ أكتوبر. كما تبادلا الآراء حول عدد من المواضيع الرئيسية على جدول الأعمال الإقليمي، بما في ذلك الوضع في سوريا واليمن ومنطقة الخليج".

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنه تجري في الوقت الراهن التحضيرات لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية، آملا بأن تكون هذه الزيارة ناجحة.

هذا وشهدت العلاقات الروسية - السعودية تطوراً ملحوظاً، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.