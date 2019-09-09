بوغدانوف: لافروف خلال زيارته إلى العراق يزور أربيل

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيقوم خلال رحلته إلى العراق في تشرين الأول/ أكتوبر، بزيارة كردستان العراق.

موسكو- سبوتنيك. وقال بوغدانوف، للصحفيين "ستجري الزيارة في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر وسيزور الوزير بغداد وكردستان العراق وأربيل".

في وقت سابق قال بوغدانوف، في كلمة ألقاها في حفل استقبال بمناسبة الذكرى 75 للعلاقات الدبلوماسية بين روسيا والعراق، اليوم الاثنين "من المقرر أن يقوم وزير الخارجية، سيرغي لافروف بزيارة العراق في شهر تشرين الأول/أكتوبر".

وشدد بوغدانوف، على أن "الحوار السياسي الغني على أعلى المستويات، يعطي زخما كبيرا للتعاون الروسي العراقي المتنوع ويجري العمل على مسألة زيارات القيادة العراقية إلى روسيا، زيارة الرئيس العراقي ورئيس الوزراء".

وتبادل وزيرا خارجية البلدين، سيرغي لافروف، ومحمد علي الحكيم، التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، في 9 أيلول/ سبتمبر عام 1944ـ وأعرب الوزيران عن عزمهما تطوير التعاون بين البلدين.

وتربط العراق وروسيا منذ العهد السوفياتي علاقات وثيقة متميزة في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري-التقني وإنتاج النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والري بالإضافة إلى التعاون في مجال الثقافة والعلوم.