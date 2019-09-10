الخارجية الروسية تعلق على نبأ إجلاء جاسوس أمريكي من روسيا

وذكرت "سي إن إن" نقلا عن مصادر استخبارية أمريكية أن المخابرات الأمريكية أسرعت في عام 2017 بإجلاء "مخبر رفيع المستوى من الحكومة الروسية" بعد لقاء الرئيس دونالد ترامب بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خشية أن يفشي الرئيس الأمريكي أسرار الجاسوس الأمريكي.

وأفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن مصدرا في وزارة الخارجية قال لها تعقيبا على ما أعلنته "سي إن إن" إنه يرفض التعليق على المعلومات عن "الجاسوس الأمريكي"، لأن تأكيد أو نفي هذه المعلومات يدخل في صميم اختصاصات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وعن لقاء لافروف وترامب قال المصدر إنه خبر مختلق.