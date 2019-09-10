في هذه الحالة تخفض روسيا أسعار تصدير الغاز إلى حد كبير

وأبلغ أليكسي ميلّر، رئيس شركة "غازبروم" التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي، رئيس الدولة فلاديمير بوتين أن شركة "غازبروم" ستضخ قبل نهاية عام 2019 ما لا يقل عن 11.4 مليار متر مكعب من الغاز في مستودعات تخزين الغاز تحت الأرض بأوروبا، أي أكثر من مثلي ما تم ضخه في العام الماضي.

وتتسارع وتيرة ضخ الغاز في المستودعات تحت الأرض بأوروبا الآن بسبب انتهاء اتفاقية تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وترى روسيا أهمية تمديد هذه الاتفاقية أو توقيع الاتفاقية الجديدة، ولكن الأكثر أهمية هو أن تشتري أوكرانيا الغاز الطبيعي من روسيا مباشرة. وأشار رئيس شركة "غازبروم" إلى إمكانية تخفيض سعر الغاز لأوكرانيا بنسبة 25 في المائة في حال وقعت أوكرانيا اتفاقية شراء الغاز من "غازبروم" مباشرة.

وتشتري أوكرانيا الغاز الطبيعي الروسي الآن من الأوروبيين.