رواد الفضاء الإماراتيون يصلون إلى المحطة الأخيرة "بايكانور" قبل إقلاعهما

وصل رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة بايكانور في جنوب كازاخستان، وهي المحطة الأخيرة قبل انطلاقهما إلى الفضاء في 25 سبتمبر/أيلول.

وفور وصولهما، دخل المنصوري والنيادي إلى مرحلة العزل الصحي ، التي ستستمر حتى وصولهما إلى محطة بايكونور، وهذا عزل التماس مع العالم الخارجي مهم للتكيف قبل الصعود إلى الفضاء.

وتعتبر محطة بايكونور الأولى عالميا، من حيث عدد الرحلات الفضائية التي انطلقت منها، تليها محطة كانافيرال في الولايات المتحدة.

واستأجرت روسيا مدينة بايكانور مقابل نحو 115 مليون دولار سنوياً، يعتبر تنفيذ الرحلات الفضائية هو الهدف من إنشاء مركز بايكانور الفضائي.

وأعلن قسم المعلومات ووسائل الإعلام بوزارة الدفاع الروسية، الأسبوع الماضي 6 سبتمبر/أيلول، عن إطلاق قمر اصطناعي من قاعدة بايكانور الفضائية في كازاخستان.

أجرت روسيا 12 عملية إطلاق من بايكونور في عام 2017، وأجرت تسعة عمليات في عام 2018 - تسعة، ومنذ بداية هذا العام أجرت تسعة عمليات إطلاق، وهذا مقارنة بـ17 عملية إطلاق عام 2015، من المحطة الفضائية في كازاخستان.