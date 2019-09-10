روسيا تكشف مصير وهوية الشخص الذي عمل بالكرملين لصالح الولايات المتحدة

كشف المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، ديميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء هوية ومصير الجاسوس الأمريكي الذي تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام الأمريكية أنه يعمل في إدارة الكرملين بموسكو.