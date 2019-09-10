أسطول الغواصات النووية الروسي يتوسع

تنضم غواصة جديدة تعمل بالطاقة النووية إلى الأسطول الروسي قبل نهاية عام 2019.

أعلن ذلك نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو.

وذكر نائب وزير الدفاع في تصريحات صحفية، أدلى بها أثناء قيامه بزيارة إلى مصنع "سيفماش" لبناء السفن في مدينة سيفيرودفينسك الروسية أن 10 غواصات "نووية" أخرى روسية الصنع، ستنضم إلى الأسطول الروسي قبل عام 2024.

ويستمر مصنع "سيفماش" في تصليح وتحديث طراد "أدميرال ناخيموف"

وصرح نائب وزير الدفاع بأن طراد "أدميرال ناخيموف"، وهو سفينة تعمل بالطاقة النووية، سيحصل على مجموعة من الأسلحة ذات الدقة العالية تضم 80 صاروخا وستتسلح بصواريخ مضادة للطائرات من طراز "بانتسير" و"فورت" وسيتسلح أيضا بأسلحة مضادة للسفن من نوع "أوتفيت" و"باكيت".