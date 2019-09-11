روسيا لم تناقش أسعار النفط مع وزير الطاقة السعودي والأسعار لم تتغير

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روسيا لم تناقش أسعار النفط مع وزير الطاقة السعودي والأسعار لم تتغير

يتبع...