الكرملين لا يؤكد وصول "الجاسوس الأمريكي" إلى بيانات الاستخبارات الروسية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تؤكد وصول "الجاسوس الأمريكي" إلى البيانات المتعلقة بأجهزة الاستخبارات الروسية.

وبهذا الصدد قال بيسكوف للصحفيين: "بالنسبة لموضوع "الجاسوس الأمريكي"، فهناك موظف كان يعمل في الكرملين لفترة زمنية محددة لكن تم فصله بعد ذلك وعن فرضية إن كان جاسوسا فنحن لا نعلم هذه التفاصيل التي أتركها للاستخبارات الروسية".

وكان بيسكوف قد كشف، يوم أمس الثلاثاء هوية ومصير "الجاسوس" الأمريكي الذي تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام الأمريكية أنه يعمل في إدارة الكرملين بموسكو.

وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "ما قيل في الإعلام الأمريكي عن وجود عامل في الكرملين وهو "جاسوس" يعمل للولايات المتحدة بحسب رأيهم، فهو أوليغ سمولينكوف الذي كان يعمل في إدارة الرئيس في الكرملين".

وذكرت "سي إن إن" نقلا عن مصادر استخبارية أمريكية أن المخابرات الأمريكية أسرعت في عام 2017 بإجلاء "مخبر رفيع المستوى من الحكومة الروسية" بعد لقاء الرئيس دونالد ترامب بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خشية أن يفشي الرئيس الأمريكي أسرار الجاسوس الأمريكي.