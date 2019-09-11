أفضل من "بوينغ" و"إيرباص"... طائرة القرن الـ21 الروسية تكشف خفاياها

وأقيم معرض "ماكس 2019" في مدينة جوكوفسكي في ريف العاصمة الروسية موسكو. وانطلقت فعالياته في 27 أغسطس/آب واستمرت حتى 1 سبتمبر/أيلول. وأخيرا نشر صانع طائرة "إم إس-21" – شركة "إيركوت" – الفيديو الذي يرصد مميزات "طائرة القرن الـ21" من الداخل.

المواصفات

أنجزت طائرة "إم إس-21" رحلتها الجوية الأولى في 28 مايو/أيار 2017. وتوجد لها نسختان، "إم إس-21-300" التي تتسع لـ160 إلى 211 مقعدا، و"إم إس-21-200" التي تحتوي على 130 إلى 176 مقعدا.

وتعد هذه الطائرة الأقل استهلاكا للوقود بين الطائرات المماثلة، والأقل انبعاثا لثاني أكسيد الكربون.

وهذه أهم مواصفات "إم إس-21-200" و"إم إس-21-300":

الطول: 33.8 متر، 42.3 متر.

باع الجناح: 35.9 متر، 35.9 متر.

الارتفاع: 11.5 متر، 11.5 متر.

عرض مقصورة الركاب: 3.81 متر، 3.81 متر.

الوزن الأقصى عند الإقلاع: 72560 كيلوغراما، 79250 كيلوغراما.

المدى: 6400 كيلومتر، 6000 كيلومتر.

المميزات

يذكر أن شركات الطيران باعت 4.5 مليار تذكرة طيران في أنحاء العالم في العام الماضي، أي أن نصف سكان العالم قاموا بالرحلات الجوية في عام 2018. وفي 6 أشهر من عام 2019 طار أكثر من 57 مليون شخص على طائرات شركات الطيران الروسية.

ويمكن لمن سيركب طائرة "إم إس-21" في موسكو أن يصل إلى أي بقعة على الأرض في أوروبا. وبالنسبة للرحلات الداخلية ستستغرق الرحلة على متن طائرة القرن الـ21 من موسكو إلى مدينة إيركوتسك، مثلا، حيث مقر شركة "إيركوت"، 5 ساعات. وستكون الرحلة ممتعة، إذ أن طائرة "إم إس-21" تمتلك ما يوفر الراحة الكاملة للراكب أثناء الطيران.

فمثلا، لا تتغير وضعية ظهر المقعد فقط، بل يمكن تغيير وضعية مسند الرأس أيضا. ويمكن وضع حقيبة أخرى تحت المقعد في درجة رجال الأعمال. ويتسع الرف العلوي لـ6 حقائب. ولا يمكن أن تسقط الحقيبة حتى إذا أهمل الراكب إغلاق هذا الرف. وثمة ممر عريض بين صفوف المقاعد.

وفي الدرجة السياحية أيضا تم ترتيب المقاعد ترتيبا يوفر الراحة الكاملة للراكب حتى إذا كان سمينا. ولا يجد الراكب صعوبة في عبور الممر في وسط مقصورة الركاب حتى عندما تسير عليه مضيفة الطائرة.

وصممت نوافذ طائرة "إم إس-21" لتلائم قصير وطويل القامة على نحو سواء.

وتبدو طائرة "إم إس-21" على خلفية هذه المميزات أفضل من الطائرات الأخرى من نفس الفئة خاصة "ايرباص أ320" و"بوينغ 737".

الضغط يتزايد

لا يريد الغرب أن تظهر أي طائرة غير غربية الصنع تقدر على منافسة طائراته في سوق العالم. ومن هنا فإن المنافسين أسرعوا بوضع العصية في دواليب طائرة القرن الـ21 الروسية.

فلقد حظرت السلطات الأمريكية توريد مواد مركبة تدخل في صناعة جناح طائرة "إم إس-21" لروسيا. ولهذا السبب دامت مدة تصنيعها أكثر من المقرر.

وأخيرا عمدت السلطات الأمريكية إلى عرقلة جهود تصنيع محرك "بي دي-14" لطائرة "إم إس-21"من خلال اعتقال رجل الأعمال ألكسندر كورشونوف الذي أشرف على مشروع "بي دي-14" ونظم الاجتماعات التشاورية مع الخبراء الأجانب. وتم اعتقاله بتهمة التجسس الصناعي حينما كان موجودا في إيطاليا.