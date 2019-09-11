روسيا توقع العشرات من الاتفاقات خلال زيارة بوتين المرتقبة إلى السعودية

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر توقيع اتفاقيات بشأن عشرات المشاريع خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية.

وقال نوفاك للصحفيين، ردا على سؤال حول عدد الاتفاقيات المزمع توقيعها خلال زيارة الرئيس بوتين إلى السعودية في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل: "جاري إعداد عدد كبير من الوثائق ومنها عشرات المشاريع والاتفاقات".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي إبراهيم العساف، قضايا التعاون بين البلدين، بما فيها، الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة السعودية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن أنه تتم حاليا التحضيرات لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية، آملا بأن تكون هذه الزيارة ناجحة.

وشهدت العلاقات السعودية – الروسية تطوراً ملحوظاً، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.