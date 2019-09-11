موسكو: نتنياهو غدا في سوتشي للقاء الرئيس بوتين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيصل غداً الخميس، إلى سوتشي في زيارة عمل، حيث ستجري مفاوضات روسية إسرائيلية.

موسكو - سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين: " سيقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، غداً بزيارة عمل. ستجري غداً المحادثات الروسية الإسرائيلية في سوتشي. بوتين سيتواجد غداً في سوتشي".

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أعلن الأسبوع الماضي أن نتنياهو، سيقوم بزيارة عمل إلى روسيا في المستقبل القريب، حيث سيلتقي بوتين.

وآخر زيارة لنتنياهو إلى روسيا جرت في شباط/فبراير الماضي، وهي الزيارة التي ذكرت في أعقابها مصادر دبلوماسية أن روسيا وإسرائيل تعملان على تحديد وتوثيق آليات وإجراءات تجنب الاحتكاك والحوادث خلال العمليات في سوريا.