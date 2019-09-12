"يخترق الدروع"... مسدس "أوداف" الروسي يجتاز جميع الاختبارات العسكرية (فيديو)

أعلن مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، أن مسدس " أوداف" الروسي الأوتوماتيكي عيار (9*21) ملم أجتاز جميع الاختبارات العسكرية.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن، "مسدس أوداف أجتاز العملية العسكرية التجريبية بنجاح".

هذا وأعلن مدير عام المكتب المركزي الروسي لتصاميم الأجهزة الدقيقة، ألبرت باكوف، أن الجيش الروسي يتوقع أن يتسلح العام الجاري بمسدس "أوداف" عيار (9*21) ملم.



ويبلغ طول المسدس 210 ملم، وعرضه 36 ملم، ووزنه بلا كاتم الصوت 800 غرام. ويمكن أن يتسع مخزنه لـ17 أو 18 طلقة (ما يزيد بـ10 طلقات عما هو عليه لدى مسدس "ماكاروف"، الذي يتسلح به حاليا ضباط الجيش الروسي) ومدى الرمي الدقيق 100 متر، بطلقات عيار (9*21) ملم، وعيار (9*19) ملم، ويستطيع اختراق سترة مدرعة عن بعد 50 مترا.