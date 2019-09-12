انتظار ظهور سفينة روسية تحمل المروحيات والدبابات

ومن المقرر أن يبدأ مصنع السفن الواقع في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم العمل في تصنيع سفينتي إنزال عسكريتين تقدران على حمل الطائرات المروحية في مايو/أيار 2020. ويُتوقع أن يستلم الأسطول الروسي أولاهما قبل نهاية عام 2027، وفقا لتقارير صحفية.

ويفترض أن يقدر كل من السفينتين على حمل أكثر من 10 مروحيات إلى جانب نحو 60 آلية مدرعة وزوارق إنزال سريعة.

ويتسع مصنع بناء السفن في مدينة كيرتش لسفن يبلغ طولها 300 متر ويصل عرضها إلى 50 مترا وهو ما يتيح بناء السفن التي تزيد إزاحتها المائية على 150 ألف طن.

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف قد أعلن في وقت سابق أن بإمكان صناع السفن الروس إنشاء حاملات طائرات الهليكوبتر، وأنهم مستعدون لبيعها إلى الراغبين في اقتنائها من الأجانب.

ومن جانبه رفض رئيس شركة "أو إس كا" التي تدير صناعة السفن في روسيا، تأكيد ما أعلنته التقارير الصحفية. وقال أليكسي رحمانوف، رئيس شركة "أو إس كا"، لوكالة "سبوتنيك" إنه لم تتم الموافقة بعد على هذا المشروع.

وكانت روسيا وقعت في عام 2011 عقدا لاستيراد حاملتي طائرات الهليكوبتر من فئة "ميسترال" بقيمة 1.2 مليار يورو مع فرنسا. إلا أن انضمام فرنسا إلى حظر تجاري أمريكي على روسيا حال دون تنفيذ العقد.