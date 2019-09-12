موسكو تتوقع استئناف واشنطن للتجارب النووية وتعرب عن قلقها

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو قلقة من الوضع حول معاهدة حظر التجارب النووية وواشنطن تحافظ على ميادين التجارب في حالة استعداد لاستئناف محتمل لهذه التجارب.

موسكو-سبوتنيك. قال ريابكوف: "نشعر بالقلق إزاء الحالة المحيطة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. الولايات المتحدة وبعد أن وجهت اتهامات غير مبررة إلينا بانتهاك هذه المعاهدة، تعمل على الحفاظ على الميادين لديها استعدادا لاستئناف هذه الاختبارات".